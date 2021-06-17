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«Смягчение конфронтации»: в арабских СМИ назвали цель саммита США и России

Политика
«Смягчение конфронтации»: в арабских СМИ назвали цель саммита США и России
Global Look Press  /  Kremlin Pool / White House

Женева, 17 июня. Переговоры Москвы и Вашингтона призваны смягчить конфронтацию между двумя странами, несмотря на предшествующие заявления американского президента Джо Байдена.

В издании Al-Ain уверены, что место для переговоров было выбрано неспроста. Именно в Женеве началось завершение «холодной войны». Также оптимистичные прогнозы высказал президент Швейцарии Ги Пармелен.

Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена поможет смягчить конфронтацию двух стран и найти общий язык. В последние дни глава Белого дома критиковал российского лидера, стараясь подчеркнуть свое отличие от экс-президента США Дональда Трампа. Однако он дал понять, что у государств есть области, в которых они могут сотрудничать.

«Тем не менее, 78-летний президент США прекрасно понимает, что у него есть возможность показать себя в качестве хорошего переговорщика на российско-американском саммите в Женеве», — отметил автор материала.

Аналитики вспоминают, что Путин проводил переговоры с американскими президентами начиная с 1999 года. Он добился того, чего хотел. Саммит в Женеве указывает лишь на значимость России на мировой арене.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп оценил переговоры Путина и Байдена. Он считает, что Вашингтон не получил от саммита.

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путин байден саммит
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