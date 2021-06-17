Сенатор от Крыма Ковитиди оценила прошедший саммит в Женеве

Крым, 17 июня. Полуостров Крым признают российским не сегодня, но этому событию будет предшествовать большая работа, которая началась на саммите в Женеве, сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Не стоит надеяться, что США признают полуостров после этой первой встречи. Но она станет первым шагом по направлению к глобальному событию, уверена сенатор.

«Предшествовать этому глобальному геостратегическому событию будет огромная работа, которая, в частности, осуществляется уже сегодня», — заявила политик.

Особенно важно, что этот разговор состоялся сейчас, и острые вопросы поднялись именно сейчас, когда градус напряжения и недоверия между двумя странами достиг кульминационной точки. Именно благодаря этой встрече США когда-то примут решение о правомерности общенародного крымского референдума, заключила сенатор.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков озвучил еще один важный итог прошедшей встречи двух президентов США и России. Во время переговоров была озвучена позиция Вашингтона по поводу ядерной войны, которая до этого вызывала сомнения в Москве.