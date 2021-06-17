Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 09:11
09:08
Экономика
Торги Мосбиржи открылись с укрепления доллара
09:07
Происшествия
Трамвай насмерть сбил велосипедистку на юго-востоке Петербурга
09:07
Общество
Обширный антициклон вернет в Петербург жаркую погоду
08:58
Политика
«Неуклюжий Байден»: американцы обсудили саммит США и РФ
08:57
Общество
«Мы не хотим твоей войны»: украинцы недовольны милитаризмом Зеленского
08:51
Общество
Психолог рассказала, как облегчить долгое путешествие с детьми
08:46
Общество
«Не слава, а позор Украине»: в Сети возмущены памятником Петлюре в Полтаве
08:44
Евро 2020
Миранчук скромно высказался о победном голе в ворота Финляндии
08:43
Политика
Сенатор от Крыма Ковитиди оценила прошедший саммит в Женеве
08:43
Общество
«Давно пора»: украинцы оценили слова Зеленского о захвате Киева Россией
Все новости

Сенатор от Крыма Ковитиди оценила прошедший саммит в Женеве

  /   Обновлено: 17 июня 2021 08:55
Политика
Сенатор от Крыма Ковитиди оценила прошедший саммит в Женеве
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

Крым, 17 июня. Полуостров Крым признают российским не сегодня, но этому событию будет предшествовать большая работа, которая началась на саммите в Женеве, сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Не стоит надеяться, что США признают полуостров после этой первой встречи. Но она станет первым шагом по направлению к глобальному событию, уверена сенатор.

«Предшествовать этому глобальному геостратегическому событию будет огромная работа, которая, в частности, осуществляется уже сегодня», — заявила политик.

Особенно важно, что этот разговор состоялся сейчас, и острые вопросы поднялись именно сейчас, когда градус напряжения и недоверия между двумя странами достиг кульминационной точки. Именно благодаря этой встрече США когда-то примут решение о правомерности общенародного крымского референдума, заключила сенатор.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков озвучил еще один важный итог прошедшей встречи двух президентов США и России. Во время переговоров была озвучена позиция Вашингтона по поводу ядерной войны, которая до этого вызывала сомнения в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор от Крыма Ковитиди оценила прошедший саммит в Женеве
Ольга Ковитиди крым саммит
Комментировать
Эксклюзив
Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки
Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 147455 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 101292 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 86811 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 66307 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 57616 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru