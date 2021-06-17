Психолог рассказал, какой женщине подойдет в любовники футбольный фанат

, 17 июня. Футбольные болельщики зачастую обладают страстным темпераментом, что может быть минусом, так как они не думают о желаниях женщины в сексе, считают специалисты.

К таким любовникам стоит присмотреться женщинам, которые предпочитают «грубый животный секс», сообщил психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников «Вечерней Москве».

Он отметил, что тем женщинам, которым хочется получать удовольствие от интимной жизни, важно, чтобы к их интересам прислушивались, необходимы более эмпатичные мужчины. Большое количество тестостерона у мужчины негативно сказывается на его способности говорить возлюбленной красивые слова. В идеальном любовнике должно присутствовать 20-30 процентов женственных черт, заключил специалист.

Психолог ранее в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как определить у себя одержимость сексом, и чем может быть опасно это состояние.