Вашингтон, 17 июня. Саммит является возможностью обратить вспять деградацию сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила американский редактор Катрина ванден Хувел.

По ее мнению, отношения между Кремлем и Белым домом достигли опасной отметки. Особенно ситуацию усугубило, что США ввели новые санкции и выслали десять российских дипломатов, а реакция от России не заставила себя долго ждать. Она напомнила, что послы обеих стран покинули свои резиденции в столицах уже несколько месяцев назад. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Стоит отметить, что послы оставались на своих рабочих местах даже в самые опасные моменты холодной войны, такие как Карибский кризис», — подчеркнула Катрина.

Она считает, что тенденция ухудшения отношений между Кремлем и Белым домом обернется для всех глобальными последствиями. Экс-министр обороны США Уильям Перри заявил, что сейчас вероятность ядерной катастрофы крайне велика, даже в сравнении с периодом холодной войны.

«Саммит дает Соединенным Штатам и России шанс снизить напряженность и начать работу по восстановлению их глубоко разрушенных отношений», — отметила редактор.

По ее мнению, США должны вновь открыть консульства на территории РФ. Без этого нельзя надеяться на налаживание сотрудничества государств. Возможность россиян и американцев посещать страны очень важна для мирных связей между народами.

«Соединенным Штатам необходимо существенным образом изменить свой подход к взаимодействию с миром. Мы должны признать, что не являемся «незаменимым государством» и отказаться от этой устаревшей, высокомерной парадигмы национальной безопасности», — резюмировала ванден Хувел.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что президент Владимир Путин дал понять Байдену, что Россия не изменит свои стратегические интересы.