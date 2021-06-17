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Global Times: отношения между РФ и США имеют глубокие противоречия

Политика
Global Times: отношения между РФ и США имеют глубокие противоречия
Федеральное агентство новостей

Пекин, 17 июня. Китайские эксперты подтверждают прочность связей Пекина и Москвы, и при этом сомневаются, что Россия и США смогут наладить отношения.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден преуменьшили ожидания от саммита. Однако в Китае уверены, что глава Белого дома намерен стабилизировать отношения государств и помешать партнерству РФ и КНР. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В политике Китая и России гораздо больше определенности и последовательности», — считают китайские эксперты.

Во время интервью Путина для NBC журналист неоднократно вынуждал президента сказать пару плохих слов о Китае. Однако российский лидер заявил, что в России замечают намерения США рассорить Москву и Пекин. Аналитики сочли попытки представителя американских СМИ смешными, очевидными и бесполезными.

«Байден знает, что такие попытки не сработают, но он будет стараться изо всех сил. Именно такого результата он хочет добиться от встречи с Путиным», — отметил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.

Заместитель декана Школы международных исследований Китайского Народного университета Цзинь Цаньжун уверен, что нет шансов на то, что Вашингтон изменит вектор российско-американских отношений. Байден сможет только замедлить их ухудшение.

«После президентства Обамы каждый раз, когда новый президент въезжает в Белый Дом, США всегда пытаются перезагрузить отношения с Россией, но в конечном итоге они опять вступают в конфронтацию. Это доказывает, что отношения между США и Россией имеют глубокие структурные противоречия», — сказал Цзинь.

Ранее директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги заявил, что в саммите между США и Россией победил Путин.

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сша китай саммит Global Times
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