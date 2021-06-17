Аналитики заявили о вероятном подорожании кредитов на один процентный пункт

Москва, 17 июня. Рост ставок по займам до одного процентного пункта неизбежен в ближайшее время из-за изменения ключевой ставки, заявили аналитики из российских банков.

Многие банки изменят условия по депозитным и кредитным продуктам из-за повышения базовой ставки до 5,5 процента. Неизбежно подорожают ставки на кредиты в диапазоне от 0,5 до 1 п.п., на депозиты — до 0,3 п.п., передают «Известия».

По мнению аналитиков, прежде всего повысится доходность по вкладам.

«С кредитами сложнее, так как на них, помимо стоимости фондирования, влияют и другие факторы», — уточнил собеседник издания.

Проценты по кредитам вырастут постепенно, примерно на 0,2-0,3 п.п. в течение месяца. Ипотека и автокредиты наиболее чутко отреагируют на динамику ключевой ставки, заключили эксперты.

Счетная палата РФ ранее предупредила об опасности ускоренного роста ипотечного кредитования. Специалисты считают, что это может привести к макроэкономическому кризису.