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Астрологи назвали самые чувствительные ко лжи знаки зодиака

Общество
Астрологи назвали самые чувствительные ко лжи знаки зодиака
Невские Новости

Москва, 17 июня. Некоторые представители зодиакального круга могут похвастаться отменной интуицией, благодаря которой их очень трудно обмануть.

Одним из ярких представителей этой категории является Дева. Природное чутье не дает человеку, родившемуся под знаком Девы, снести или пропустить любую ложь в свою сторону. Он ощущает нечестность, лукавство или даже попытку уклониться, скрыть и недоговорить еще на подлете и не дает спуску лжецам, передает Пятый канал.

Раки тоже тонко чувствуют ложь в свою сторону, но не из-за особенного чутья. Все представители этого знака романтизируют происходящее и очень чувствительны к происходящему. Они ощущают все нюансы разговора или встречи, и поэтому сразу видят любую «фальшивую ноту». Также одним из лучших «детекторов» являются скорпионы и водолеи, и те, и другие обладают отличными аналитическими способностями и, как правило, достаточно решительны, чтобы сразу заявить о своих подозрениях.

Недавно эзотерики также рассказали, кому в 2021 году грозит расставание. Ракам и Овнам следует постараться в этом году, чтобы сохранить союз.

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