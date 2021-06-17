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Жителей деревень на севере Удмуртии напугали медведи

Общество
Жителей деревень на севере Удмуртии напугали медведи
pixabay.com  /  Free-Photos

Ижевск, 17 июня. Дикие медведи выходят из леса в Глазовском районе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава региона Вячеслав Сабреков.

Лесных хищников видели в деревнях Ляпино и Солдырь. Местных жителей предупредили о том, что рассерженный или испуганный медведь может представлять серьезную опасность для человека, и призвали быть бдительными.

«В связи с этим прошу Вас ограничить посещение лесов и окраин населенных пунктов! Не допускайте выход в лес детей без сопровождения взрослых», – призвал глава Глазовского района Вячеслав Сабреков.

Ранее в Адыгее обнаружили обезображенный труп пропавшего туриста. Тело погибшего мужчины было «переломано» — череп лежал отдельно от туловища. Вероятно, его ели медведи, так как на месте обнаружили их следы.

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удмуртия глазов медведи
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