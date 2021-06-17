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Названы два знака зодиака, которых в июне ждет финансовая удача

Общество
Названы два знака зодиака, которых в июне ждет финансовая удача
Невские Новости

Москва, 17 июня. Большая финансовая удача ждет сразу два знака зодиака. Девы и Раки могут не беспокоиться о финансах как минимум до июля.

Деньги буду приходить Девам достаточно легко, а больших трат не предвидится. Это уникальная возможность отложить деньги для своей мечты. Такая финансовая удача продержится несколько недель, а то и до конца лета, передает «Минск-Новости».

Все денежные вопросы у Раков будут решаться лучшим образом. Сейчас Раки наиболее продуктивны и активны. В скором времени им могут предложить очень выгодную сделку.

Ранее астрологи рассказали, под какими знаками зодиака дети рождаются с природным интеллектом и сообразительностью. Первым в рейтинге стали Близнецы.

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астрология деньги знак зодиака
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