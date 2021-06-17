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Туристы похитили часть мозаики солнечных часов в Светлогорске

Происшествия
Туристы похитили часть мозаики солнечных часов в Светлогорске
pixabay.com/PD

Калининград, 17 июня. Туристы стали похищать части мозаики солнечных часов «Зодиак» в Светлогорске.

Городская власть заявила, что жители Светлогорска Калининградской области часто обращались с просьбой сохранить солнечные часы.

Однако сообщается, что туристы и жители города ходят по часам и опираются на стрелки «Зодиака». Это становится причиной разрушения солнечных часов. Кому-то даже удается украсть часть мозаики в качестве сувенира.

Эти солнечные часы внесены в Книгу рекордов Гиннеса за оригинальную композицию и точность времени.

Ранее сообщалось, что житель столицы украл Евангелие из московского православного храма на Преображенской площади. Преступнику грозит лишение свободы до двух лет. Он пошел на преступление ради приобщения к религии.

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Зодиак туристы кража часы мозаика
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