«Ключевой игрок»: Россия подошла к саммиту с позиции силы

Женева, 17 июня. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена направлен на сохранение отношений, а не их новый старт. Об этом говорится в материале издания Le Figaro.

Один из французских дипломатов уверен, что переговоры глав государств направлены на поддержание контакта. По его мнению, вряд ли отношения Москвы и Вашингтона обострятся из-за Белоруссии или других причин. Об этом сообщает ИноСМИ.

В Белом доме многие политики были уверены в том, что в переговорах нет смысла. Они на руку российскому лидеру, а у Байдена связаны руки из-за ослабления его разделенной страны и Запада, полного сомнений. При этом Путин подошел к саммиту с позиции силы.

«Режим изоляции позволяет ему держать все под контролем, и надо признать, что Запад мало что может с этим поделать», — говорит эксперт по внешней политике Анджела Стент.

Аналитик Марк Галеотти уверен, что сам факт проведения переговоров США и России без предварительных условий уже говорит о победе Кремля. Белый дом признает силу российской стороны.

«Если Байден встречается с тем, кого он назвал убийцей, значит Россия является ключевым игроком», — резюмировал Галеотти.

Ранее в программе «Время покажет» эксперты обсудили прошедший в Женеве саммит президентов США и России.