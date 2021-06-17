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Три человека пострадали в результате аварии двух автобусов в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 17 июня 2021 07:58
Происшествия
Три человека пострадали в результате аварии двух автобусов в Екатеринбурге
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Екатеринбург, 17 июня. Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Амундсена в Екатеринбурге.

В результате аварии пострадали три человека, включая ребенка. Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

Столкновение произошло на улице Амундсена рядом с остановкой общественного транспорта. После ДТП пассажиры покинули салоны автобусов.

Согласно информации ГИБДД, пострадали женщина, мужчина и семилетний ребенок. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Ранее дорогая иномарка Bentley пострадала от трамвая в центре Москвы. Машина Bentley Bentayga столкнулась с московским трамваем. Происшествие произошло на Лесной улице в столице. ДТП стало причиной задержки трамваев № 7 и 9. На время изменились их маршруты, теперь трамваи идут до метро «Новослободская».

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авария автобус пострадавшие
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