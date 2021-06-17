Три человека пострадали в результате аварии двух автобусов в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 июня. Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Амундсена в Екатеринбурге.

В результате аварии пострадали три человека, включая ребенка. Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

Столкновение произошло на улице Амундсена рядом с остановкой общественного транспорта. После ДТП пассажиры покинули салоны автобусов.

Согласно информации ГИБДД, пострадали женщина, мужчина и семилетний ребенок. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Ранее дорогая иномарка Bentley пострадала от трамвая в центре Москвы. Машина Bentley Bentayga столкнулась с московским трамваем. Происшествие произошло на Лесной улице в столице. ДТП стало причиной задержки трамваев № 7 и 9. На время изменились их маршруты, теперь трамваи идут до метро «Новослободская».