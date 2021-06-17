Виновник аварии с шестью пострадавшими в Приморье не имел водительских прав

Артем, 17 июня. Спровоцировавший аварию 27-летний водитель автомобиля Toyota Hilux Surf не обучался управлению машиной, у него не было прав, заявили в УМВД по Приморскому краю.

В результате страшной аварии на автодороге Артем — Находка — порт Восточный пострадали шесть человек. Четверо из них были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести, состояние еще двоих оценивается медиками как тяжелое и крайне тяжелое.

По предварительным данным, виновник ДТП направлялся из Артема в Находку. Он попытался обогнать другую машину, но не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит преступление несовершеннолетних жителей Владивостока. Их подозревают в том, что они расплачивались с мигрантами фальшивыми купюрами.