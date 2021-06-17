Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 09:10
09:08
Экономика
Торги Мосбиржи открылись с укрепления доллара
09:07
Происшествия
Трамвай насмерть сбил велосипедистку на юго-востоке Петербурга
09:07
Общество
Обширный антициклон вернет в Петербург жаркую погоду
08:58
Политика
«Неуклюжий Байден»: американцы обсудили саммит США и РФ
08:57
Общество
«Мы не хотим твоей войны»: украинцы недовольны милитаризмом Зеленского
08:51
Общество
Психолог рассказала, как облегчить долгое путешествие с детьми
08:46
Общество
«Не слава, а позор Украине»: в Сети возмущены памятником Петлюре в Полтаве
08:44
Евро 2020
Миранчук скромно высказался о победном голе в ворота Финляндии
08:43
Политика
Сенатор от Крыма Ковитиди оценила прошедший саммит в Женеве
08:43
Общество
«Давно пора»: украинцы оценили слова Зеленского о захвате Киева Россией
Все новости

«Спутник V» официально одобрили для применения в Гонконге

Общество
«Спутник V» официально одобрили для применения в Гонконге
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Гонконг, 17 июня. Власти Гонконга приняли решение об официальном включении российской вакцины «Спутник V» в список одобренных препаратов от COVID-19.

Такой информацией в беседе с ТАСС поделился представитель генерального консульства России в этом специальном районе Китая.

«Таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом «Спутник V» (т. е. при условии, что прошло 14 дней после инъекции ее второго компонента), обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения», — заявили в дипломатическом представительстве России.

Стоит отметить, что прибывающим в Гонконг необходимо при себе иметь сертификат о вакцинации, а также документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за трое суток до вылета. Кроме того, потребуется бронь одной из «карантинных» гостиниц, рекомендованных местными властями, сроком минимум на две недели.

В настоящий момент город могут посещать только его резиденты.

Ранее ФАН сообщал, что более 34 тысяч жителей Гонконга хотят переехать в Великобританию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Спутник V» официально одобрили для применения в Гонконге
гонконг коронавирус Спутник V
Комментировать
Эксклюзив
Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки
Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 147455 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 101292 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 86811 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 66307 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 57616 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru