«Спутник V» официально одобрили для применения в Гонконге

Гонконг, 17 июня. Власти Гонконга приняли решение об официальном включении российской вакцины «Спутник V» в список одобренных препаратов от COVID-19.

Такой информацией в беседе с ТАСС поделился представитель генерального консульства России в этом специальном районе Китая.

«Таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом «Спутник V» (т. е. при условии, что прошло 14 дней после инъекции ее второго компонента), обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения», — заявили в дипломатическом представительстве России.

Стоит отметить, что прибывающим в Гонконг необходимо при себе иметь сертификат о вакцинации, а также документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за трое суток до вылета. Кроме того, потребуется бронь одной из «карантинных» гостиниц, рекомендованных местными властями, сроком минимум на две недели.

В настоящий момент город могут посещать только его резиденты.

Ранее ФАН сообщал, что более 34 тысяч жителей Гонконга хотят переехать в Великобританию.