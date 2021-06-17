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Вакцинированных британцев могут освободить от карантина после приезда из России

Общество
Вакцинированных британцев могут освободить от карантина после приезда из России
pixabay.com

Лондон, 17 июня. Великобритания может разрешить британцам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, путешествовать в Россию и по возвращению не соблюдать карантин.

Сейчас британские путешественники должны соблюдать десятидневный карантин после того, как возвращаются из поездок в страны желтого списка, куда входит и Россия. По данным источника в правительстве Великобритании, это решение вскоре могут отменить, передает газета The Daily Telegraph.

В желтый список входят страны, в которых нет широкого распространения наиболее опасных штаммов коронавируса. Ожидается, что окончательное решение в Лондоне будет принято в ближайшие две недели.

Федеральное агентство новостей ранее составило рейтинг лучших мест в Абхазии для отдыха с детьми. В курортных городах и поселках отпуск может быть удобным и с детьми, считают эксперты.

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великобритания карантин вакцинация коронавирус
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