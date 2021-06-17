Вакцинированных британцев могут освободить от карантина после приезда из России

Лондон, 17 июня. Великобритания может разрешить британцам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, путешествовать в Россию и по возвращению не соблюдать карантин.

Сейчас британские путешественники должны соблюдать десятидневный карантин после того, как возвращаются из поездок в страны желтого списка, куда входит и Россия. По данным источника в правительстве Великобритании, это решение вскоре могут отменить, передает газета The Daily Telegraph.

В желтый список входят страны, в которых нет широкого распространения наиболее опасных штаммов коронавируса. Ожидается, что окончательное решение в Лондоне будет принято в ближайшие две недели.

Федеральное агентство новостей ранее составило рейтинг лучших мест в Абхазии для отдыха с детьми. В курортных городах и поселках отпуск может быть удобным и с детьми, считают эксперты.