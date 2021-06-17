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Депутат Рады оценил шансы возникновения войны между Киевом и Москвой

Политика
Депутат Рады оценил шансы возникновения войны между Киевом и Москвой
pixabay.com

Киев, 17 июня. Украинская провокация в Донбассе с последующей операцией со стороны Киева может спровоцировать вооруженный конфликт с Москвой.

Перед этим могло бы произойти массовое наступление украинских войск на Донецк. Об этом заявил член парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин для NewsOne.

«Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева», — сказал он.

В случае прямого столкновения с Украиной России всегда удалось бы одержать победу. Однако по словам Волошина, украинский лидер Владимир Зеленский сильно нагнетает обстановку и не способен сдерживать эмоции.

Украине предстоят сложные несколько лет из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», уверен глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Газопровод снизит зависимость России и Европы от поставок топлива через Украину. Кроме того, потеря доходов от транзита будет болезненной для украинского бюджета.

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Киев донбасс москва
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