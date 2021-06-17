Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки

Ростов-на-Дону, 17 июня. Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в районе 23:20 на улице Московская города Миллерово в Ростовской области водитель автомобиля Toyota допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода — годовалую девочку.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Как пояснили в управлении ГУ МВД ГИБДД по Ростовской области, ребенок самостоятельно вышел на проезжую часть из частного домовладения.

В настоящее время по данному делу проводится проверка. Специалистам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал о гибели одиннадцатилетней девочки под колесами КамАЗа. Трагедия произошла на 5-м километре трассы "Миллерово-Луганск", когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.