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Американцы обвинили Байдена в слабости после саммита с Путиным в Женеве

Политика
Американцы обвинили Байдена в слабости после саммита с Путиным в Женеве
Global Look Press  /  Doug Mills/Keystone Press Agency

Вашингтон, 17 июня. Читатели американского издания Fox News оценили итоги саммита в Женеве с участием президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

Многим пользователям не понравилась пресс-конференция, которую Байден провел после саммита. По их словам, Путин в течение 45 минут «отвечал то, что думает», в то время как американский президент «зачитал рукопись» госдепа, подготовленную заранее.

«И снова Байден показывает, что он слаб», — пишут в комментариях.

Демократа также обвинили в том, что в его заявлениях отсутствует конкретика. Вместо этого Байден отвечает на вопросы «расплывчато». Предупреждения американского лидера в сторону Путина назвали «угрозой пустым водяным пистолетом».

Депутат Госдумы РФ ранее заявил, что на саммите российский лидер ясно дал понять американскому коллеге, что Москва не будет изменять своим стратегическим интересам.

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Джо Байден сша саммит
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