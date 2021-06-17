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Госдума РФ подписала закон о бесплатном наделении землей жителей Ямала

Политика
Госдума РФ подписала закон о бесплатном наделении землей жителей Ямала
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Салехард, 17 июня. Земельные наделы в арктических территориях могут начать раздавать в упрощенном порядке уже с начала августа 2021 года. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Запуск программы о бесплатном наделении земельными участками жителей Ямала запланирован на 1 августа текущего года. Если в течение пяти лет на участке не появится постройки, то его можно будет оформить в долгосрочную аренду или в собственность.

Первые шесть месяцев на участок земли могут претендовать только местные жители, в приоритете – малые, средние и семейные предприниматели. В регионе уже подготовили около 17 тысяч гектаров вблизи населенных пунктов.

Ранее губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове. Дмитрий Артюхов рассказал, что на Ямале открыли новую нефтегазодобывающую провинцию. В качестве пилотного рассматривается проект Северного широтного хода (СШХ). В его строительстве заинтересованы и другие регионы, которые получат существенный импульс развития.

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салехард янао земельные участки
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