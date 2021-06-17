Аналитик спрогнозировал максимальный рост курса рубля к осени 2021 года

Москва, 17 июня. Российская валюта может укрепиться на отметке 68 рублей за доллар и 85 рублей за евро до конца лета 2021 года, заявил основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

Уже больше двух месяцев рубль укрепляется к доллару и евро. Очередной налоговый период в России стартовал 15 июня, его пик придется на 25 число, когда будут уплачены НДПИ, НДС и акцизы. В это время рубль обычно укрепляется, пояснил специалист в интервью «Российской газете».

Укреплению курса рубля также способствует рост цен на нефть, прогнозы по снижению запасов черного золота в США, возможные перспективы снятия санкций с нефтяной отрасли Ирана. По мнению аналитика, если уровень в 71 рубль к доллару и 87 рублей к евро будет пройден, то к осени есть шансы на установление курса в 68 рублей за доллар и 85 рублей за евро.

Граждане России нередко хранят свои денежные сбережения в американских долларах. Однако аналитики ранее посоветовали делать накопления в других валютах.