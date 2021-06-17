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Американский профессор назвала условие для налаживания отношений США и России

Политика
Американский профессор назвала условие для налаживания отношений США и России
Ньюинформ  /  pixabay.com

Вашингтон, 17 июня. Руководство России и США должно постоянно контактировать, чтобы отношения между странами улучшились. Хорошим примером является саммит в Женеве, считают специалисты.

Без регулярных контактов встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве осталась бы только «позированием для фотографов», заявила профессор Университета Саффолка Кеннет Косгроув в интервью РИА Новости.

«Частично отношения РФ и США были испорчены начиная с 2000 года тем, что отсутствовало постоянное взаимодействие и встречи», — пояснила эксперт.

По ее словам, встреча Байдена и Путина стала первым шагом. Профессор убеждена, что это поможет исключить новую холодную войну, но эффект от саммита может быть заметен не сразу.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил о важном итоге саммита. По его словам, им стало подтверждение Путиным и Байденом недопустимости ядерной войны.

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сша саммит профессор
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