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Евро 2020
«Дома русские выигрывают»: иностранцы оценили игру России против Финляндии
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«Дома русские выигрывают»: иностранцы оценили игру России против Финляндии

Евро 2020
«Дома русские выигрывают»: иностранцы оценили игру России против Финляндии
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Санкт-Петербург, 17 июня. Национальная команда России минимально победила Финляндию на Евро-2020 и сохранила шансы на выход в 1/8 финала. Читатели издания The Guardian оценили игру россиян.

В начале встречи Йоэль Похьянпало забил гол в ворота российской команды, но судья отменил его, зафиксировав офсайд с помощью системы видеоповторов. Под занавес первого тайма полузащитник Алексей Миранчук вывел Россию вперед, и его забитый мяч стал победным. Таким образом, подопечные главного тренера Станислава Черчесова добыли свои первые три очка на чемпионате Европы 2020 года.

Теперь у национальной сборной есть хорошие шансы попасть в плей-офф. Однако многое будет зависеть от матча сборных Бельгии и Дании, который состоится 17 июня в 19:00. Британские зрители, смотревшие игру России и Бельгии, оценили выступление футболистов.

Один из жителей Финляндии выразил надежду, что в завершающем групповом туре датчане обыграют россиян. В таком случае они выйдут в 1/8 финала со второго места.

«Исключено. Матч состоится в России, а дома русские выигрывают!» — написал пользователь TaxmanCometh.

Один из зрителей остался недоволен судейством. Он считает, что рефери был «дерганым», часто свистел и мешал зрелищности матча.

«Давайте начистоту: у русских самый красивый гимн во всем мире», — написал один из пользователей.

Другой комментатор сетует на то, что комментаторы BBC мало обсудили матч. По его мнению, о «беспристрастном» отношении тут и говорить не стоит.

«Да, надо сказать: классный финиш от Миранчука, хотя красивых голов на этом турнире уже немало», — резюмировал Bovver_.

Ранее юморист и телеведущий Михаил Шац в интервью для Федерального агентства новостей поделился радостью от победы национальной команды России над Финляндией.

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Все новости / Евро 2020 / «Дома русские выигрывают»: иностранцы оценили игру России против Финляндии
футбол че сборная россии евро-2020
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