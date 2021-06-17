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Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели на Сахалине

Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели на Сахалине
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Южно-Сахалинск, 17 июня. Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели на Сахалине. Но коснется она только лишь некоторых категорий россиян.

Такая мера применяется для сотрудников, занятых в сферах обслуживания, образования и здравоохранения. Об этом рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что администрация Санкт-Петербурга начала рассматривать обязательную вакцинацию для некоторых категорий петербуржцев. Речь идет о внесении поправок в 121 «коронавирусное» постановление. Если они будут приняты, то обязательная вакцинация от коронавируса коснется работников транспорта, сферы торговли и услуг, непосредственно взаимодействующих с клиентами на рабочем месте.

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сахалин вакцинация коронавирус
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