Подростки платили мигрантам фальшивыми деньгами в Приморье

Владивосток, 17 июня. Четырех несовершеннолетних жителей Владивостока будут судить за распространение фальшивых денег.

Четырех подростков задержали еще в январе. Их подозревали в хранении и сбыте ненастоящих купюр номиналом в пять тысяч рублей. Во время следствия стало известно, что 16-летний мошенник сподвиг младших друзей на преступление.

Свои злодеяния они совершали в маленьких магазинах с продавцами-мигрантами, которые легче поддавались обману. Расследование дела закончено. Подросткам грозит лишение свободы до 15 лет и штраф до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех мужчин в Забайкалье. Преступник признался в преступлениях.