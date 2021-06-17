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Подростки платили мигрантам фальшивыми деньгами в Приморье

Происшествия
Подростки платили мигрантам фальшивыми деньгами в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 17 июня. Четырех несовершеннолетних жителей Владивостока будут судить за распространение фальшивых денег.

Четырех подростков задержали еще в январе. Их подозревали в хранении и сбыте ненастоящих купюр номиналом в пять тысяч рублей. Во время следствия стало известно, что 16-летний мошенник сподвиг младших друзей на преступление.

Свои злодеяния они совершали в маленьких магазинах с продавцами-мигрантами, которые легче поддавались обману. Расследование дела закончено. Подросткам грозит лишение свободы до 15 лет и штраф до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех мужчин в Забайкалье. Преступник признался в преступлениях.

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