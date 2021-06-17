Роман Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Европейской части России

Москва, 17 июня. Центральный федеральный округ ожидает аномальная жара до 32 градусов с субботы и до вторника. Регион получит первую волну тепла в этом году.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что термометр с субботы и до вторника будет показывать значения, которые превышают норму на шесть или семь градусов.

В субботу нужно готовить себя к 30 градусам тепла. С воскресенья ожидаются значения уже больше этого показателя. Синоптик рассказал эту информацию РИА Новости. Вильфанд добавил, что похолоданий не будет до вторника, после которого температура снизиться до 27 градусов.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает жаркая и сухая неделя. На погоду в столице повлияет антициклон, пришедший с запада.