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«Ямал-Медиа» открыл регистрацию на новый массовый забег в Салехарде

Общество
«Ямал-Медиа» открыл регистрацию на новый массовый забег в Салехарде
pixabay.com

Салехард, 17 июня. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут зарегистрироваться на новый массовый забег, который пройдет 3 июля в региональной столице.

Регистрация на событие открылась 16 июня. В забеге могут участвовать все желающие старше шести лет при условии отсутствия медицинских противопоказаний, что необходимо подтвердить справкой. Участники спортивного события могут выбрать дистанцию в один или пять километров, передает ИА «Север-Пресс».

«Бег — самый доступный и простой способ поддерживать себя в форме», — напомнили организаторы мероприятия.

Жители Салехарда также смогут выиграть призы, а также получить снимки от профессиональных фотографов. Ранее в Крыму состоялся ежегодный всероссийский полумарафон. Участники выбирали маршруты как в один, так и в 21,1 километра.

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салехард бег ямало-ненецкий автономный округ
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