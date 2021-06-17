«Ямал-Медиа» открыл регистрацию на новый массовый забег в Салехарде

Салехард, 17 июня. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут зарегистрироваться на новый массовый забег, который пройдет 3 июля в региональной столице.

Регистрация на событие открылась 16 июня. В забеге могут участвовать все желающие старше шести лет при условии отсутствия медицинских противопоказаний, что необходимо подтвердить справкой. Участники спортивного события могут выбрать дистанцию в один или пять километров, передает ИА «Север-Пресс».

«Бег — самый доступный и простой способ поддерживать себя в форме», — напомнили организаторы мероприятия.

Жители Салехарда также смогут выиграть призы, а также получить снимки от профессиональных фотографов. Ранее в Крыму состоялся ежегодный всероссийский полумарафон. Участники выбирали маршруты как в один, так и в 21,1 километра.