Госдума одобрила идею разрешить Роскомнадзору доступ к данным абонентов

Москва, 17 июня. Госдума РФ во втором чтении одобрила поправки к закону «О связи», которые предоставят Роскомнадзору доступ к сведениям об абонентах.

Согласно документу, опубликованному в базе данных Госдумы, в него внесены дополнительные поправки, среди которых предложенные Роскомандзором нормы для борьбы с серыми сим-картами.

Инициатива предполагает, что операторов вязи обяжут передавать Роскомнадзору данные об абонентах и пользователях корпоративных тарифов, а также об оборудовании, которое они используют. Если документ будет принят, ведомство также получит доступ к информации о фактах, дате и времени получения и передачи голосовой информации и сообщений, в том числе аудио и видео.

Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что зарубежные социальные сети, в том числе Facebook и Тwitter, обязаны локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля 2021 года. В ведомстве пригрозили привлечь Facebook, Twitter и Google к ответственности в случае отказа, напомнив, что согласно закону «О персональных данных», отечественные и зарубежные компании могут хранить личную информацию российских пользователей только на территории России.