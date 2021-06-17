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Трамп заявил, что отношения России и США могли бы быть «потрясающими»

Политика
Трамп заявил, что отношения России и США могли бы быть «потрясающими»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 июня. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские отношения могли быть «потрясающими».

По словам Трампа, у России есть вещи, которые нужны США, а у Вашингтона есть экономика. Также у России есть ценная земля с минеральными ресурсами. Об этом экс-глава США сказал в интервью Fox News.

«У нас могли бы быть невероятные отношения с Россией», — заявил он.

При этом Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Однако экс-президент США считает, что жестче всех поступал с Россией.

Разговаривать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с позиции силы — контрпродуктивно. Об этом заявил политик и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью ФАН.

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москва трамп вашингтон
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