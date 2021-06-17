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Ученый Турышев рассказал, когда люди смогут путешествовать к звездам

Наука
Ученый Турышев рассказал, когда люди смогут путешествовать к звездам
pixabay.com

Москва, 17 июня. Человек сможет освоить межзвездные полеты не раньше, чем через 250-300 лет, уверен ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев.

Сейчас такие операции невозможны. Даже изучение экзопланет осуществляется непрямыми методами, которые помогают только указывать на возможное небесное тело, но не позволяют видеть его визуально, рассказал ученый в беседе с РИА Новости.

Чтобы изучить планету в другой звездной системе, ученые не могут использовать зонд. Телескоп должен быть огромных размеров, чтобы получить изображение объекта хотя бы в один пиксель — не менее 90 километров в диаметре.

Есть и альтернативный вариант — использовать вместо линзы Солнце. Тогда удастся в течение девяти месяцев увидеть экзо-Землю, находящуюся на 100 световых годах от нас с точностью в 20–25 километров на ее поверхности, заключил специалист.

Недавно директор NASA Билл Нельсон заявил, что США нужно пристально следить за действиями Китая и России на Луне. Страны намереваются развернуть активную лунную программу, сказал директор госкорпорации.

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космос полеты звезды
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