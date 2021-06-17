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Финские болельщики восхитились Россией и ее ценами на алкоголь

Евро 2020
Финские болельщики восхитились Россией и ее ценами на алкоголь
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 17 июня. Фанаты сборной Финляндии приехали в Санкт-Петербург перед матчем с Россией. Они поделились своими впечатлениями о городе, а особенно об отношении местных жителей к пандемии.

Хельмиина, Сантери и Каспер прибыли в Северную столицу в качестве туристов. Их главная цель — это Евро-2020, но гости города нашли для себя и другие интересы. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Кружка пива стоила 3 евро 20 центов (примерно 280 рублей. — Прим. ред.). Здесь, в центре, все, конечно, дорогое. В других местах можно взять и подешевле. Но по сравнению с финскими ценами очень выгодно!», — восхитились финны.

Хельмиина, Сантери и Каспер приехали в Санкт-Петербург через Выборг. Там они оставили машину и продолжили путешествие на поезде.

«Пересечь границу через пункт пропуска Нуйямаа было легко. Сколько там у нас ушло? Часа два? Но система довольно запутанная», — отметили финские болельщики.

Они рассказали, что для пересечения границы при себе нужно было иметь паспорт болельщика и отрицательный тест на коронавирус. Сделать его можно было прямо на КПП. Гостей Санкт-Петербурга удивило отношение россиян к коронавирусной пандемии.

«Я заметила, что местные не боятся пандемии так сильно, как в Финляндии, так что я начала немного нервничать», — призналась Хельмиина.

Ее друг добавил, что самое страшное для них — это общественный транспорт. Поэтому они решили добираться до «Газпром-Арены» пешком.

Ранее Федеральное агентство новостей показало, как зрители матча сборных России и Финляндии на Евро-2020 отреагировали на игру национальных команд.

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Все новости / Евро 2020 / Финские болельщики восхитились Россией и ее ценами на алкоголь
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