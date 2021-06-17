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Замглавы МИД назвал существенное достижение саммита Путина и Байдена
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Замглавы МИД назвал существенное достижение саммита Путина и Байдена

Политика
Замглавы МИД назвал существенное достижение саммита Путина и Байдена
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал 360

Москва, 17 июня. Подтверждение президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом недопустимости ядерной войны является важным итогом переговоров в Женеве.

В последнее время возникали большие сомнения относительно готовности США придерживаться позиции о недопустимости ядерной войны с Россией. Подтверждение главами государств этой формулы уже является существенным достижением. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков «Коммерсанту».

«Это в данном случае не фигура речи и не возвышенные слова, это просто отражение фактического положения дел», — сказал он.

Такое поведение характерно для ответственных ядерных держав, в наличии которых есть крупнейшие ядерные арсеналы. Любые двусмысленности вокруг этой темы могут быть очень опасны, подчеркнул Рябков.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве завершилась вполне ожидаемо, заявил ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Саммит в Женеве возможно стал первой ласточкой, которая возвещает если не о дружбе, то по крайней мере о некоторой деэскалации.

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