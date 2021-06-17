В РЭО оценили перспективы внедрения в экономику системы РОП

Москва, 17 июня. О необходимости внедрения системы Расширенной ответственности производителей (РОП) заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Площадь мусорных полигонов может превысить территорию, сравнимую с тремя Грециями, если в 2022 году Россия не запустит обновленную систему Расширенной ответственности производителей (РОП). Таким мнением поделился генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, если этого не произойдет, объем отходов, направляемых на полигоны, вырастет до более 150 млн тонн.

«РОП обяжет бизнес нести ответственность за утилизацию всей упаковки, выпущенной в оборот. В рамках РОП мы также начнем поэтапно отказываться от неперерабатываемых товаров, например, ватных палочек», — заявил Буцаев в интервью 360tv.ru.

Он пояснил, что это необходимо для формирования в стране экономики замкнутого цикла и возможности как можно больше использовать вторичные ресурсы, направляя их на переработку, а не на полигоны.

Ранее ФАН сообщал о начале модернизации мусорного полигона на улице Холмистой в пригороде Владивостока.