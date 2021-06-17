Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 06:08
06:04
Происшествия
Подростки платили мигрантам фальшивыми деньгами в Приморье
06:03
Общество
Роман Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Европейской части России
06:02
Весь мир
Украине предрекли потерю транзита российского газа в Европу
05:43
Общество
«Ямал-Медиа» открыл регистрацию на новый массовый забег в Салехарде
05:42
Общество
Госдума одобрила идею разрешить Роскомнадзору доступ к данным абонентов
05:26
Политика
Трамп заявил, что отношения России и США могли бы быть «потрясающими»
05:16
Наука
Ученый Турышев рассказал, когда люди смогут путешествовать к звездам
05:02
Евро 2020
Финские болельщики восхитились Россией и ее ценами на алкоголь
05:00
Политика
Общественник заявил, что беспорядки в России нужно «пресекать в зародыше»
04:56
Политика
Замглавы МИД назвал существенное достижение саммита Путина и Байдена
Все новости

В РЭО оценили перспективы внедрения в экономику системы РОП

Общество
В РЭО оценили перспективы внедрения в экономику системы РОП
Невские Новости

Москва, 17 июня. О необходимости внедрения системы Расширенной ответственности производителей (РОП) заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Площадь мусорных полигонов может превысить территорию, сравнимую с тремя Грециями, если в 2022 году Россия не запустит обновленную систему Расширенной ответственности производителей (РОП). Таким мнением поделился генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, если этого не произойдет, объем отходов, направляемых на полигоны, вырастет до более 150 млн тонн.

«РОП обяжет бизнес нести ответственность за утилизацию всей упаковки, выпущенной в оборот. В рамках РОП мы также начнем поэтапно отказываться от неперерабатываемых товаров, например, ватных палочек», — заявил Буцаев в интервью 360tv.ru.

Он пояснил, что это необходимо для формирования в стране экономики замкнутого цикла и возможности как можно больше использовать вторичные ресурсы, направляя их на переработку, а не на полигоны.

Ранее ФАН сообщал о начале модернизации мусорного полигона на улице Холмистой в пригороде Владивостока.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В РЭО оценили перспективы внедрения в экономику системы РОП
отходы мусорные полигоны роп
Комментировать
Эксклюзив
Украине предрекли потерю транзита российского газа в Европу
Украине предрекли потерю транзита российского газа в Европу
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 114076 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 96276 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 83769 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 65348 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 52842 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru