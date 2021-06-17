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Трамп заявил, что США ничего не получили от саммита с Россией

  /   Обновлено: 17 июня 2021 04:37
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Политика
Трамп заявил, что США ничего не получили от саммита с Россией
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 17 июня. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США ничего не получили от от саммита с Россией.

Трамп сообщил, что от саммита в выигрыше осталась лишь Москва. Бывший американский президент также сказал, что встреча в Женеве является «хорошим днем для России».

На саммите в Женеве состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран провели переговоры на вилле Ла-Гранж.

Ранее директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио заявил, что Путин одержал победу над Байденом на саммите.

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