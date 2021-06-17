Быстрый рост ипотеки в РФ может привести к новому кризису

Москва, 17 июня. В России возникла опасность макроэкономического кризиса из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Ведомство оценило эффективность расходов бюджета РФ на поддержку рынка ипотеки и жилищного строительства в 2019-2020 годах. Согласно выводу аудитора СП Алексея Саватюгина, с прошлого года в стране действуют «беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства». За 2019-2020 годы на эти цели из бюджета выделено 89 млрд рублей.

Однако аналитики СП в отчете предупреждают, что мировой опыт показывает, что первоначальный эффект роста доступности ипотечного финансирования после снижения ставок может привести к обратному эффекту: снижению ценовой доступности покупки жилья. Согласно их данным, по итогам прошлого года цены на «первичку» выросли на 12% по сравнению с 2019 годом.

«Помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов. Она усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность», — говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Аналитики пришли к выводу, что поддерживать доступность жилья нужно не ипотекой, а сохранением высокого и устойчивого роста доходов населения, который будет опережать рост цен на жилье.

В начале июня президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Позднее Минфин РФ представил проект, согласно которому продление госпрограмм «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека» потребует в 2021-2023 годах почти 90 млрд рублей.

В документе уточняется, что ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита — 3 млн рублей. Семейная ипотека будет предлагаться по ставке 6%.