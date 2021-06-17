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Ведущий Fox News похвалил Путина за интервью для NBC

Политика
Ведущий Fox News похвалил Путина за интервью для NBC
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 июня. Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC, в ходе которого задал журналисту правильные вопросы. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

В ходе беседы российского лидера спросили о том, заказывал ли он убийство блогера Алексея Навального, который был отравлен. Однако в ответ президент затронул ситуацию с ветеранкой Эшли Бэббит, которая погибла в здании Конгресса. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я хочу вас спросить: а вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский?» — спросил российский лидер.

Он добавил, что во время тех событий полиция США арестовала 450 человек, и это были люди, которые пришли с политическими требованиями. Они не собирались, например, воровать компьютеры. Этот фрагмент интервью Такер Карлсон показал во время своего шоу и дал комментарий.

«В обычных обстоятельствах мы никогда не проигрываем записи зарубежных врагов, критикующих наше государство. Но если честно, это справедливые вопросы. Кто же на самом деле застрелил Эшли Бэббит и почему, мы не знаем?» — отметил ведущий.

Он не понимает, почему правоохранительные органы убивают безоружных граждан, протестующих против правительства. По его мнению, это ненормальная ситуация.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры США и России не превзошли ожидания российской стороны.

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