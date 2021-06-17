Ведущий Fox News похвалил Путина за интервью для NBC

Вашингтон, 17 июня. Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC, в ходе которого задал журналисту правильные вопросы. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

В ходе беседы российского лидера спросили о том, заказывал ли он убийство блогера Алексея Навального, который был отравлен. Однако в ответ президент затронул ситуацию с ветеранкой Эшли Бэббит, которая погибла в здании Конгресса. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я хочу вас спросить: а вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский?» — спросил российский лидер.

Он добавил, что во время тех событий полиция США арестовала 450 человек, и это были люди, которые пришли с политическими требованиями. Они не собирались, например, воровать компьютеры. Этот фрагмент интервью Такер Карлсон показал во время своего шоу и дал комментарий.

«В обычных обстоятельствах мы никогда не проигрываем записи зарубежных врагов, критикующих наше государство. Но если честно, это справедливые вопросы. Кто же на самом деле застрелил Эшли Бэббит и почему, мы не знаем?» — отметил ведущий.

Он не понимает, почему правоохранительные органы убивают безоружных граждан, протестующих против правительства. По его мнению, это ненормальная ситуация.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры США и России не превзошли ожидания российской стороны.