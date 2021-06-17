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Дерматолог научил, как действовать при солнечном ожоге

Общество
Дерматолог научил, как действовать при солнечном ожоге
pixabay.com

Москва, 17 июня. Врачи рекомендуют при солнечном ожоге быстро сделать несколько простых действий, которые помогут сберечь кожу, рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Первое, что нужно сделать — уйти в закрытое от солнца помещение, где температура ниже, чем на улице, посоветовал врач в беседе с радио Sputnik. Если нет такой возможности, то следует накрыться одеждой, желательно, белой хлопковой тканью, смоченной в воде.

Затем нужно принять прохладный душ, причем температура воды должна быть около 20 градусов. Можно выпить обезболивающее, если имеют место быть болезненные ощущения. Затем нужно увлажить кожу, но не кефиром и не сметаной, для этого применяются увлажняющие кремы, чаще всего с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и с пантенолом.

Недавно россиянам напомнили два главных условия для безопасного загара. Нужно заранее позаботиться о качественном солнцезащитном креме и никогда не забывать про головной убор.

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