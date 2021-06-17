Дерматолог научил, как действовать при солнечном ожоге

Москва, 17 июня. Врачи рекомендуют при солнечном ожоге быстро сделать несколько простых действий, которые помогут сберечь кожу, рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Первое, что нужно сделать — уйти в закрытое от солнца помещение, где температура ниже, чем на улице, посоветовал врач в беседе с радио Sputnik. Если нет такой возможности, то следует накрыться одеждой, желательно, белой хлопковой тканью, смоченной в воде.

Затем нужно принять прохладный душ, причем температура воды должна быть около 20 градусов. Можно выпить обезболивающее, если имеют место быть болезненные ощущения. Затем нужно увлажить кожу, но не кефиром и не сметаной, для этого применяются увлажняющие кремы, чаще всего с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и с пантенолом.

Недавно россиянам напомнили два главных условия для безопасного загара. Нужно заранее позаботиться о качественном солнцезащитном креме и никогда не забывать про головной убор.