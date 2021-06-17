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Эксперт назвал способ поесть в ресторане бесплатно

Экономика
Эксперт назвал способ поесть в ресторане бесплатно
pixabay.com

Москва, 17 июня. «Махинации» ресторанов с чаевыми могут позволить посетителям не оплачивать счет, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев.

Ресторатор напомнил, что еще в 1996 году были приняты правила обслуживания потребителей, согласно которым чаевые не должны включаться в чек, сообщает «Вечерняя Москва». В обратном случае это считается навязанной услугой. Эксперт подчеркивает, что никаких оправданий подобным действиям ресторанов быть не может. Чаевые надо заработать.

«Это запретили 25 лет назад. Ничего с тех пор не менялось, и это очень правильное решение», — отметил Беляев.

Если вам принесли чек, в который включены чаевые, вы можете его не оплачивать, поскольку это является нарушением закона.

«Даже если вам все понравилось, чаевые не могут включаться в счет. Штраф — от 300 тысяч рублей. Судебные прецеденты уже имеются, и неоднократные», — резюмировал эксперт.

Ранее эксперт объяснил, когда россиянам лучше покупать валюту. По словам финансиста, в четвертом квартале текущего года можно ожидать укрепления рубля. На это повлияют сезонные факторы — ожидается поступление наибольшего количества экспортной выручки.

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