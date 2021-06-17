Директор института объяснил, почему Путин «победил» Байдена в Женеве

Москва, 17 июня. Российский лидер Владимир Путин выиграл встречу с президентом США Джозефом Байденом.

Признание Байденом роли России в решении международных проблем дало явное преимущество Путину на переговорах в Женеве. Об этом заявил директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги РИА Новости.

«На встрече США признали значимость России... Байден заявляет, что он не только собирается сосредоточиться на главных союзниках, но и готов поддерживать искренний диалог с Россией», — сказал он.

Президент США Джо Байден рассказал, какое настоятельное требование он высказал российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Женеве. По словам главы Белого дома, он считает недопустимым «диктовку условий» со стороны Москвы.