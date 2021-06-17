Врач назвала продукты, повышающие риск образования тромбов

Москва, 17 июня. Существуют продукты, регулярное употребление которых приводит к росту риска тромбоза, предупредила врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Больше всех рискуют своим здоровьем люди, у которых есть атеросклероз, сахарный диабет, лишний вес, вредные привычки или наследственные сердечно-сосудистые заболевания. Им, в первую очередь, нужно свести к минимуму потребление простых углеводов (сладкое, хлеб, выпечку) и сахара. Последний содержится не только в сладостях, но и таких продуктах как соусы, полуфабрикаты и обезжиренные продукты. Все это грозит нарушениями свертываемости крови и тромбозом.

«Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приема алкоголя», — предупредила Кореневич на своем YouTube-канале.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко Минобороны РФ Алексей Федоров в беседе с ФАН рассказал, как распознать риск тромбоза, и есть ли методы профилактики внезапной смерти от оторвавшегося тромба. Эксперт подчеркивает, что профилактикой тромбоза является употребление достаточного количества воды.