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Диетолог Бочарова перечислила продукты, с которыми опасно сочетать черешню

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Диетолог Бочарова перечислила продукты, с которыми опасно сочетать черешню
pixabay.com

Москва, 17 июня. Черешня противопоказана людям с такими диагнозами, как гастрит острого типа или сахарный диабет, заявила эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Употребление большого количества черешни за раз (более 200 граммов) может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее. Более того, усугубить ситуацию может сочетание черешни с бобовыми, например фасолью или гороховой кашей. Это в разы увеличивает вероятность проблем с кишечником.

Людям, которые страдают от гастрита или сахарного диабета лучше исключить из рациона черешню. Если же очень хочется, можно съесть несколько ягод, но не сочетать их с малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и цитрусовыми, сказала Бочарова в беседе с РИА Новости.

Ранее диетолог Жиляев перечислил запрещенные при похудении фрукты. Бананы являются самыми калорийными фруктами, так как половина фрукта содержит сто килокалорий.

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здоровье питание общество черешня
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