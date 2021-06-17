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Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатными медобследованиями
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Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатными медобследованиями

  /   Обновлено: 17 июня 2021 03:37
Общество
Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатными медобследованиями
pixabay.com

Москва, 17 июня. Нередко россиянам поступают предложения по телефону пройти якобы бесплатное медицинское обследование в малоизвестном медицинском центре.

Зачастую названия клиник или программ очень похожи на государственные сервисы, чтобы привлекать больше людей на обследование. Об этом заявил управляющий директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Александр Ориновский агентству «Прайм».

«Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной», — сказал он.

При этом «специалисты» часто ставят пациентам ложные диагнозы, которые требуют дорогостоящего лечения. Во время звонка очень важно уметь отличить предложение от медцентров-однодневок или акций от клиник, в которых уже проходило лечение.

Ранее юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике. Недавно на всю страну прогремел скандал, связанный с московской частной клиникой «Медицина 24/7». Адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в комментарии ФАН рассказал, на что пациентам следует обращать внимание в первую очередь перед началом лечения в той или иной клинике.

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обследование обман медцентры
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