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ПФР объяснил, как служба в армии влияет на пенсию

  /   Обновлено: 17 июня 2021 03:36
Общество
ПФР объяснил, как служба в армии влияет на пенсию
Фото пресс-службы ЗВО

Москва, 17 июня. Период срочной службы в армии засчитывается гражданину в трудовой стаж, прояснили в Пенсионном фонде России.

Каждый год в армии добавляет россиянину 1,8 пенсионного коэффициента, передает РИА Новости. При расчете пенсии в будущем эти годы засчитываются наравне с годами труда на предприятии с официальным трудоустройством.

Недавно выяснилось, кто в России получает самую большую пенсию. Обладателями крупных выплат являются космонавты и госслужащие. Летчики-испытатели тоже будут получать хорошие деньги после окончания трудовой деятельности.

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армия пенсия пфр
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