ПФР объяснил, как служба в армии влияет на пенсию

Москва, 17 июня. Период срочной службы в армии засчитывается гражданину в трудовой стаж, прояснили в Пенсионном фонде России.

Каждый год в армии добавляет россиянину 1,8 пенсионного коэффициента, передает РИА Новости. При расчете пенсии в будущем эти годы засчитываются наравне с годами труда на предприятии с официальным трудоустройством.

Недавно выяснилось, кто в России получает самую большую пенсию. Обладателями крупных выплат являются космонавты и госслужащие. Летчики-испытатели тоже будут получать хорошие деньги после окончания трудовой деятельности.