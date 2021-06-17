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Треть россиян живет в режиме постоянной экономии — опрос

  /   Обновлено: 17 июня 2021 03:43
Экономика
Треть россиян живет в режиме постоянной экономии — опрос
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июня. Больше трети россиян на постоянной основе экономят деньги. Таких жителей 37%.

Только 7% граждан не отказывают себе ни в чем. Такой результат проводил банк "Открытие", сообщает ТАСС.

56% граждан страны могут начать экономить в случае возникновения у них финансовых проблем. Чаще всего так отвечали жители Северного Кавказа (65%) и Северо-Западного округа (64%).

Еще 37% опрошенных рассказали, что экономят сознательно из-за родителей, которые их этому научили. Больше всего граждан, которые живут в постоянной экономии в Центральном федеральном округе (47%), а также в Сибири (43%). На Урале и Северном Кавказа такой показатель самый низкий (по 30%).

Лишь 7% россиян не отказывают себе ни в чем. При этом, в Москве и области такой показатель составил 12%.

ФАН ранее сообщал, что благодаря разумному обращению с деньгами можно быстрее распрощаться с кредитами и начать накапливать сбережения. В первую очередь, россиянам следует оказаться от покупки товаров известных брендов и обратиться к аналогам или дженерикам.

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