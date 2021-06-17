Автовладельцам перечислили преимущества торможения двигателем летом

Москва, 17 июня. Летом автомобиль может сильно перегреваться и испытывать излишнюю нагрузку. Для выравнивания температуры подойдет полезный способ торможения, о котором рассказали автоэксперты.

Речь идет о торможении двигателем, которое становится более актуальным в летнюю жаркую погоду. Процесс происходит за счет растущего сопротивления механики. В машине с механической коробкой передач при отпускании акселератора, выжимании педали сцепления и переключения на вторую передачу скорость движения быстро упадет и стабилизируется на отметке 30 км/час, информирует aif.ru.

Пониженную передачу можно использовать при условии, если стрелка тахометра преодолела отметку в 5-6 тысяч оборотов. Сразу переходить на первую передачу нежелательно, так как нагрузка на двигатель может порвать ремень ГРМ, уточнили автоэксперты.

Польза от такого способа торможения особенно заметна в гористой местности. Тормозные колодки особенно нагружаются в жару, поэтому при подъеме в гору вариант снижения скорости двигателем оптимален. К тому же при таком торможении можно немного сэкономить топливо.

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