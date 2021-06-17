Общая площадь лесных пожаров в России достигла 60,5 тыс гектаров

Москва, 17 июня. Площадь лесных пожаров, которые сегодня бушуют на территории российских регионов, превысила 60 тысяч гектаров.

Наиболее крупные зафиксированы в Иркутской области, отмечается в сообщении пресс-службы Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.06.2021 в России ликвидировано 76 лесных пожаров на площади 2 189 га», — говорится в сообщении.

В Иркутской области сейчас действуют три пожара на площади 33 690 га, в Якутии – 15 пожаров на общей площади 23 702 га. Кроме того, лес горит в Ханты-Мансийском автономном округе, Омской и Свердловской областях, на Камчатке, в Хабаровском и Красноярском краях. Не исключением стали Прикамье, Башкирия, Томская область. Всего в тушении принимают участие более 2,8 тыс. человек, не менее 430 единиц спецтехники. За обстановкой с воздуха следят 63 воздушных судна, 26 из которых также задействованы в тушении.

Ранее ФАН писал о крупных лесных пожарах в американском штате Аризоне. По данным телеканала CNN, сохраняется угроза уничтожения домов тысяч жителей Аризоны.