Российский ученый Турышев поспорил с Илоном Маском из-за переселения на Марс

Москва, 17 июня. Российский ученый Вячеслав Турышев сообщил, что угроза катастрофы, которая являются причиной желания Илона Маска полета на Марс, преувеличена.

Турышев отметил, что сам полет может стать последним для его участников. Специалист подчеркнул, что есть маленькая вероятность удара астероида на Землю. Однако ученый отметил, что это если и случиться, то спустя большое количество времени.

Турышев заявил, что другие факторы гибели всей цивилизации маловероятны. Поэтому переселение на Марс слабо обосновано.

Ученый сказал, что человеческий организм придется полностью перестроить ради жизни на Красной планете, а сам полет на нее будет обладать огромным количеством трудностей.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин озвучил причину задержки запусков спутников на орбиту. Космические аппараты не стартуют с Земли из-за санкций на Россию.