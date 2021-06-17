Все российские военкоматы обеспечат выходом в интернет

Москва, 17 июня. Российские военкоматы получат доступ как к интернету, так и к внутренней сети.

Происходит плавная цифровизация российской армии. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук на полях выставки «Связь-2021» ТАСС.

«То, что министр обороны посетил военкоматы - сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», — сказал он.

Такое подключение позволит обеспечить военкоматы доступом к нужным в повседневной работе данным. Таким образом армия России становится цифровой.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу с внезапной проверкой пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы. Видеозапись визита опубликовал пользователь платформы «Яндекс.Дзен» SoberView. В ролике видно, как глава военного ведомства заходит в один из кабинетов и возмущается организацией работы отделения.