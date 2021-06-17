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Новая немецкая вакцина CureVac показала низкую эффективность против COVID-19

Общество
Новая немецкая вакцина CureVac показала низкую эффективность против COVID-19
pixabay.com  /  AhmadArdity

Берлин, 17 июня. Вакцина немецкой компании CureVac против коронавируса в рамках промежуточного анализа показала эффективность всего 47%.

Производитель сообщил, что данные уже переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам, а исследования препарата будут доведены до конца. Уже полученный результат «не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха», отметили специалисты.

Разработка вакцины стартовала в январе 2020 года. Компания планировала выпустить в 2022 году до миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Недавно стало известно, что в Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий россиян. В частности, могут обязать пройти процедуру работников сферы услуг.

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вакцина эффективность CureVac
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