Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 03:05
03:00
Общество
Эксперт рассказал, наполнились ли водохранилища Крыма водой после сильных ливней
02:59
Общество
Российский ученый Турышев поспорил с Илоном Маском из-за переселения на Марс
02:59
Общество
Новая немецкая вакцина CureVac показала низкую эффективность против COVID-19
02:58
Армия
Все российские военкоматы обеспечат выходом в интернет
02:53
Экономика
Финансовый аналитик дал инструкцию, как спасти доллары от обесценивания
02:39
Экономика
Госдума одобрила законопроект об отмене НДС для предприятий общепита
02:25
Общество
Отдых в России в июле 2021: куда поехать с семьей и с компанией
02:11
Общество
Косметолог Шарова назвала эффективный способ борьбы с отеками по утрам
02:04
Общество
Воробьев объяснил важность обязательной вакцинации для некоторых россиян
02:00
Общество
Разница в ценах на пляжный отдых в Ялте и Сочи удивила российских туристов
Все новости

Финансовый аналитик дал инструкцию, как спасти доллары от обесценивания

Экономика
Финансовый аналитик дал инструкцию, как спасти доллары от обесценивания
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июня. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, куда перенаправить свои накопления и получить от этого максимальную выгоду в условиях кризиса.

С начала 2020 года наблюдается рост инфляции в мировом масштабе: растут цены на сырье, продовольствие. В США потребительская инфляция достигла максимума за последние 13 лет – 4,2%. Согласно законам экономики, действенный способ бороться с инфляцией — повышать ее ставку. Однако, высокая инфляция, если она вышла из-под контроля, ведет к ослаблению (девальвации) валюты.

В случае, если инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне доходности самых консервативных инструментов — депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%) — пострадают простые потребители, которые держат валюту дома под подушкой, получив отрицательную доходность в долларах США.

Купленную валюту лучше инвестировать в паевые фонды, счета доверительного управления. Инвестирующие в долларовые облигации развивающихся стран, в том числе и российские которые имеют хорошую риск-премию (доходность) — в среднем 14% за год, пишет «Прайм».

Ранее эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала о стратегиях досрочного погашения кредита.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Финансовый аналитик дал инструкцию, как спасти доллары от обесценивания
экономика доллар ввп
Комментировать
Эксклюзив
Эксперт рассказал, наполнились ли водохранилища Крыма водой после сильных ливней
Эксперт рассказал, наполнились ли водохранилища Крыма водой после сильных ливней
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 101498 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 94342 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 82659 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 65005 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 52082 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru