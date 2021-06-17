Финансовый аналитик дал инструкцию, как спасти доллары от обесценивания

Москва, 17 июня. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, куда перенаправить свои накопления и получить от этого максимальную выгоду в условиях кризиса.

С начала 2020 года наблюдается рост инфляции в мировом масштабе: растут цены на сырье, продовольствие. В США потребительская инфляция достигла максимума за последние 13 лет – 4,2%. Согласно законам экономики, действенный способ бороться с инфляцией — повышать ее ставку. Однако, высокая инфляция, если она вышла из-под контроля, ведет к ослаблению (девальвации) валюты.

В случае, если инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне доходности самых консервативных инструментов — депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%) — пострадают простые потребители, которые держат валюту дома под подушкой, получив отрицательную доходность в долларах США.

Купленную валюту лучше инвестировать в паевые фонды, счета доверительного управления. Инвестирующие в долларовые облигации развивающихся стран, в том числе и российские которые имеют хорошую риск-премию (доходность) — в среднем 14% за год, пишет «Прайм».

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