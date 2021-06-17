Госдума одобрила законопроект об отмене НДС для предприятий общепита

Москва, 17 июня. НДС могут отменить для предприятий общественного питания, чья выручка не превышает 2 млрд рублей, а количество персонала 1,5 тысячи человек.

Кроме того, такие предприятия смогут применять сниженные в два раза тарифы страховых взносов, которые касаются выплат, превышающих МРОТ. Эти поправки в Налоговый кодекс были одобрены депутатами Государственной думы РФ 16 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

В МЭР ожидают, что изменения поспособствуют восстановлению репутации общепита, увеличению выручки и уровня занятости.

«Если предложенный «переходный режим» на предприятиях общественного питания будет признан успешным, Минэкономразвития поддержит распространение его параметров и на другие компании, которые осуществляют деятельность в «человекоемких» отраслях, т.е. видах деятельности с большой долей ФОТ в структуре расходов на производство и реализацию», — поясняет Инна Дадаян, директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России.

Важность воплощения в жизнь этих мер, которые обеспечили бы плавный переход со специальных режимов налогообложения на общую систему, обсуждали долгие годы не без участия Минэкономразвития.