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Госдума одобрила законопроект об отмене НДС для предприятий общепита

Экономика
Госдума одобрила законопроект об отмене НДС для предприятий общепита
pixabay.com

Москва, 17 июня. НДС могут отменить для предприятий общественного питания, чья выручка не превышает 2 млрд рублей, а количество персонала 1,5 тысячи человек.

Кроме того, такие предприятия смогут применять сниженные в два раза тарифы страховых взносов, которые касаются выплат, превышающих МРОТ. Эти поправки в Налоговый кодекс были одобрены депутатами Государственной думы РФ 16 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

В МЭР ожидают, что изменения поспособствуют восстановлению репутации общепита, увеличению выручки и уровня занятости.

«Если предложенный «переходный режим» на предприятиях общественного питания будет признан успешным, Минэкономразвития поддержит распространение его параметров и на другие компании, которые осуществляют деятельность в «человекоемких» отраслях, т.е. видах деятельности с большой долей ФОТ в структуре расходов на производство и реализацию», — поясняет Инна Дадаян, директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России.

Важность воплощения в жизнь этих мер, которые обеспечили бы плавный переход со специальных режимов налогообложения на общую систему, обсуждали долгие годы не без участия Минэкономразвития.

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